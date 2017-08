OL : Darder sur le départ, Lyon fonce sur Palhinha

Dans : OL, Mercato.

A Lyon, les départs devraient être compensés, a laissé entendre le président Aulas en ce début de semaine. Si Jordan Ferri et Clément Grenier ne semblent pas pressés de quitter le club, ce n’est pas le cas de Sergi Darder qui pousse pour rejoindre l’Espanyol Barcelone.

La réponse lyonnaise ne devrait pas tarder, puisqu’outre le dossier Tanguy Ndombele, l’OL a réactivé la piste menant à Joao Palhinha. A Bola affirme ainsi que Lyon a rehaussé sa première offre, proposant 6 ME en transfert et 4 ME de bonus éventuels pour faire venir le milieu de terrain de 22 ans. A noter qu’une offre de 6 ME avait été refusée par le Sporting Portugal en début de semaine.