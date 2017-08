OL : Cornet à Dortmund en cas de transfert de Dembélé au Barça ?

Dans : OL, Mercato, Bundesliga, Foot Europeen.

Le FC Barcelone, qui ne parvient pour le moment pas à finaliser l’arrivée de Coutinho, met le paquet dans un autre dossier.

Le but est de faire venir le virevoltant Ousmane Dembélé, qui commence à craquer devant l’insistance du club catalan. Le joueur aurait déjà trouvé un accord de principe avec le Barça, et a effacé le slogan du Borussia Dortmund de son profil sur Twitter, ce qui a été remarqué par quelques dizaines de milliers de fans bien évidemment. Pour recruter l’ailier français, Barcelone serait prêt à franchir la barre des 100 ME dans ce marché des transferts totalement dingue. Et la bonne affaire financière pour Dortmund, va forcément impliquer des dépenses pour recruter son remplaçant.

Selon Kicker, le club de la Ruhr pense à son successeur et le voit du côté de Lyon. Il s’agirait de Maxwell Cornet, ailier toujours considéré comme prometteur même s’il peine à saisir sa chance avec régularité du côté de l’OL. Une offre de 20 ME pourrait être effectuée par Dortmund en cas de vente de Dembélé, et Jean-Michel Aulas serait favorable à son départ si cette proposition se confirmait. Une nouvelle grosse vente en perspective, dans un secteur offensif où Bruno Genesio a tout de même du choix avec Diaz, Traoré, Fékir et Depay en tête de gondole.