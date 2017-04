OL : Aulas soutient Genesio, Pascal Praud accuse !

Dans : OL, Ligue 1.

La déroute de l'Olympique Lyonnais samedi contre Lorient a remis de l'huile sur le feu entre les supporters de l'OL et Bruno Genesio dont ces derniers ne veulent plus aux commandes de leur équipe préférée. Mais pour Jean-Michel Aulas, Genesio est et restera l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, mais si cela déplaît à des nombreux fans de l'OL. Sur son blog, Pascal Praud estime que le président du club rhodanien atteint les limites de son système, à savoir avoir sous la main un entraîneur qui ne fait jamais de vagues. Le journaliste de Cnews et RTL en est persuadé, Lyon ne peut plus fonctionner ainsi en 2017, même si cela déplait à Jean-Michel Aulas.

« Génésio entraine l’OL parce qu’il est un enfant du club, que le vestiaire adhère et qu’il connait Jean-Michel Aulas comme sa poche au point qu’il n’est pas utile que JMA élève la voix. Génésio devance ses désirs (…) C’est ainsi. Au commencement de l’aventure, le chef écoute, consulte, interroge. Et puis le temps passe. Le chef a appris ou il croit savoir. Sur dix conseillers du prince, neuf ont été pendus. Le temps passe ; le chef recrute des hommes qui ont l’échine souple, des hommes qui lui sont redevables, des hommes qu’il contrôle. C’est humain. Les Yes Men et les béni oui oui ne font pas des grands entraineurs. José Mourinho, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola ou Diego Simeone n’ont pas de leçon de football à recevoir de quiconque. Ils ont un patron, c’est entendu, mais ils s’affranchissent de son autorité, fait remarquer Pascal Praud, qui estime qu’il est désormais temps pour Jean-Michel Aulas de prendre un coach capable de lui tenir tête. Jean-Michel Aulas est bout de son système. Quel serait le profil idéal pour l’OL ? L’entraineur de l’OL n’est pas un subordonné. L’entraîneur de l’OL est un grand d’Europe. L’entraineur de l’OL a un palmarès. Il a du charisme, de la poigne, des idées. Il est indépendant, décontracté et libre de s’en aller si bon lui semble parce qu’il est courtisé. Il ne dit pas amen à tout et s’il respecte son président, il sait qu’il est seul maitre à bord dans le vestiaire. Jean-Michel Aulas est-il capable aujourd’hui de recruter une telle personnalité et de travailler avec elle ? C’est toute la question. »