OL : Aulas répond sèchement à la rumeur Mammana

Dans : OL, Mercato.

Avec un effectif assez incroyablement fourni sur le plan défensif, l’Olympique Lyonnais ne devrait pas retenir grand monde dans l’axe, en dehors du nouvel arrivant Marcelo. Même Emanuel Mammana, le grand espoir recruté de River Plate il y a un an pour 9 ME, était annoncé comme possible partant dès qu’un club mettrait 10 ME sur la table, selon But. Une annonce qui a fait un effet terrible sur Jean-Michel Aulas, qui a réagi au quart de tour en expliquant que cela n’avait aucun sens, niant ainsi toute volonté du club de laisser partir le jeune défenseur central.

occupez vous de vos affaires plutôt que de répandre des fadaises .... — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 16 juillet 2017