OL : Aulas menace de trancher dans la polémique Genesio-Fekir

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio avait fait part vendredi de ses sentiments face aux performances de Nabil Fekir à l'Olympique Lyonnais, mais cela n'a pas empêché l'entraîneur de l'OL de lancer ce dernier à dix minutes de la fin dimanche à Rennes. A lui seul, Fekir n'a pas été en mesure d'empêcher la chute libre de Lyon face aux Bretons. Mais dans les coulisses du Roazhon Park, il était encore au coeur des discussions. Car conscient que l'Olympique Lyonnais n'avait rien à gagner d'une brouille éventuelle entre Bruno Genesio et Nabil Fekir, Jean-Michel Aulas est entré dans la danse.

Pour le patron de l'OL, tout le monde doit retrouver son calme et s'il le faut, il se fâchera très fort afin que le dossier Nabil Fekir, un joueur dont la valeur financière et sportive est importante, ne tourne pas au vinaigre. « Je pourrais mettre quelques burettes d’huile dans les rouages (…) C’est compliqué, il faut faire des choix et ce dimanche ils n’ont pas été gagnants. Je suis sûr que Nabil, qui est un charmant garçon, est un champion de valeur mondial, explique, dans Le Progrès, Jean-Michel Aulas, avant de se faire un poil plus menaçant. Les choses devront rentrer dans l’ordre dans l’intérêt du club. » Nabil Fekir et Bruno Genesio sont prévenus, le président de l’Olympique Lyonnais ne sera pas le témoin passif d’un divorce.