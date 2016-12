OL : Aulas donne un indice pour le naming

Dans : OL, Ligue 1.

Le serpent de mer du naming du Parc Olympique Lyonnais est savamment entretenu par Jean-Michel Aulas, qui assure que tout avance en ordre de marche sur ce dossier.

Pour rappel, lors d’une conférence de presse en décembre 2014, le président lyonnais avait annoncé que ce qui était alors le « Stade des Lumières » en construction aurait son naming révélé le 30 juin 2015. Dix-huit mois plus tard presque jour pour jour, on se dirige lentement mais sûrement vers une entreprise chinoise. C’est peut-être aussi cela qui a pris du temps à se conclure, car JMA a toujours donné sa préférence à une société française, mais la dernière tendance est de plus en plus nette.

Alors que l’investisseur IDG va mettre 100 ME dans les caisses, le président lyonnais a fait suivre une photo sans équivoque de la signature de cet accord, ainsi que le message d’un internaute désirant savoir si une entreprise chinoise ou française allait apposer son nom au stade. Visiblement, l’indice laissé par la photo a convaincu un président Aulas qui pourrait attendre la fin de l’hiver, et la finalisation de l’investissement, pour annoncer le fameux naming du Parc Olympique Lyonnais.