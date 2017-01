OL : Aldo Kalulu a trouvé son point de chute en L1

Dans : OL, Mercato, Rennes.

C’est le grand débarras à Lyon, qui pourrait perdre trois joueurs dans les prochains jours.

En effet, Olivier Kemen se dirige vers le GFC Ajaccio, Gaëtan Perrin prend la direction d’Orléans, et Aldo Kalulu pourrait rapidement rejoindre le Stade Rennais. L’attaquant lyonnais, fréquemment blessé, n’a disputé que quatre rencontres de Ligue 1 cette saison, n’apparaissant plus depuis le mois d’octobre. Mais Rennes a aussi besoin de monde devant puisque quatre départs sont envisageables en attaque (Ntep, Grosicki, Diakhaby et Habibou), en plus de celui de Sio pour la CAN.

Résultat, le club breton pourrait offrir du temps de jeu à Aldo Kalulu, qui s’est fortement rapproché d’une arrivée au sein du club breton, affirme Foot Mercato. De quoi alléger sérieusement l’effectif de Bruno Genesio, qui n’a pas caché ce vendredi en conférence de presse son envie de voir 2-3 joueurs au temps de jeu assez faible aller en chercher ailleurs.