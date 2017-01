OL : Accord annoncé entre Lyon et Djordjevic !

Dans : OL, Mercato, Serie A.

En contact avec l’attaquant serbe depuis plusieurs semaines, l’Olympique Lyonnais a trouvé un accord contractuel pour le futur contrat de Filip Djordjevic.

L’attaquant passé par Nantes a compris qu’il ne serait pas retenu par la Lazio Rome, et selon Gianluca Di Marzio, il a trouvé un terrain d’entente avec l’OL pour un bail portant sur les trois prochaines saisons. Un gros premier pas, même s’il faut toujours que la Lazio et le club rhodanien se mettent d’accord sur l’indemnité de transfert. Un terrain d’entente entre 7 et 8 ME semble imminent selon le journaliste italien, alors que les deux clubs se sont régulièrement rapproché ces derniers jours.