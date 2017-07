OL : 16ME pour Mammana, Lyon va dire oui à des Russes !

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Bruno Genesio l'a annoncé ce vendredi, il n'est pas réellement convaincu par Emanuel Mammana pour aider Marcelo à sécuriser la défense centrale de l'Olympique Lyonnais. De quoi relancer les supputations sur l'avenir à l'OL du défenseur argentin arrivé il y a seulement un an dans la capitale des Gaules et dont tout le monde attendait monts et merveilles. Et comme par hasard, on a appris ces dernières heures que l'Olympique Lyonnais aurait reçu de la part du Zénith Saint-Pétersbourg une offre à hauteur de 18ME pour Emanuel Mammana. C'est Hernan Castillo, journaliste argentin généralement bien informé, qui l'avait fait savoir via Twitter.

Et un peu plus tard, Hervé Penot, journaliste de l'Equipe, a confirmé qu'effectivement l'OL devrait rapidement vendre Emanuel Mammana moyennant 16ME au club russe. Pour mémoire, l'OL avait dépensé 7,5ME pour s'offrir le défenseur de 21 ans, ce qui a évidemment fait réfléchir Jean-Michel Aulas, lequel a probablement entendu le message de son entraîneur et a décidé de trancher dans le vif, malgré le mécontentement des supporters sur les réseaux sociaux.