Mercato : Monaco veut piquer Gaspar à Lyon pour que dalle !

Si l'Olympique Lyonnais a souvent fait des affaires avec l'AS Monaco ces dernières saisons, on pense bien évidemment aux transferts d'Anthony Martial, qui rapporte encore de l'argent à l'OL, et de Farès Bahlouli, le prochain deal entre les deux clubs risque de faire tousser Jean-Michel Aulas. En effet, selon L'Equipe, les dirigeants monégasques seraient en passe d'obtenir l'accord de Jordy Gaspar, défenseur lyonnais de 20 ans, et cela pour une somme qui ne dépassera pas 500.000 euros, soit le prix de son indemnité de formation.

Car à ce jour, Jordy Gaspar, pur produit du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, refuse encore de signer son premier contrat professionnel avec l'OL, plusieurs réunions avec les dirigeants rhodaniens n'ayant abouti à aucun accord. Si Gaspar a été cité du côté de Bournemouth, le quotidien sportif affirme que l'AS Monaco s'est également positionnée et que le défenseur de l'OL n'est pas insensible à ces contacts avec le demi-finaliste de la Ligue des champions, même si l'ASM pourrait le faire signer puis le prêter une saison à un autre club. De quoi forcément agacer très vivement Jean-Michel Aulas, qui n'appréciera pas de se faire ainsi dépouiller d'une de ses pépites.