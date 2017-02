Mercato : Lyon a trouvé un remplaçant pour Nkoulou, l'OM le veut

Dans : OL, Mercato, Liga, Ligue 1, OM.

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, Nicolas Nkoulou a fait son retour à l'entraînement lundi du côté de Lyon. Mais malgré ce beau trophée, le défenseur camerounais, buteur en finale, sait bien que son avenir à l'OL n'est pas garanti. Car Nicolas Nkoulou n'arrive toujours pas convaincre au sein de la défense lyonnaise, et avant la CAN il passait l'essentiel de son temps sur le banc de touche de l'Olympique Lyonnais. Alors, si ce retour victorieux lui donnera peut-être une nouvelle chance, il semble que du côté du club de Jean-Michel Aulas on travaille déjà sur ce poste pour le futur mercato.

Parmi les noms qui pourraient coller à ce poste, Le 10 Sport affirme que l'Olympique Lyonnais aurait coché celui d'Aymen Abdennour, le défenseur central du FC Valence. Evoqué au mercato d'hiver à l'OM, l'international tunisien de 29 ans pourrait revenir en Ligue 1 deux ans après avoir quitté l'AS Monaco pour rejoindre le club espagnol. Et l'OL va tout faire pour parvenir à boucler ce recrutement. Mais dans ce dossier, il se pourrait bien que l'on assiste à un nouveau duel Lyon-Marseille, les dirigeants phocéens étant eux aussi sur le coup, et n'ayant pas l'intention d'abdiquer. Cela promet...