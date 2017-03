Nantes : Der Zakarian réclame 240.000 euros à Kita

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

En fin de saison passée, le FC Nantes n'avait pas souhaité prolonger le contrat de Michel Der Zakarian, Waldemar Kita ayant une nouvelle fois divorcé avec un coach qu'il connaissait pourtant bien, préférant recruter, avec la réussite que l'on connaît, René Girard. Mais si Kita et Der Zakarian se sont quittés, à priori, bons amis, il reste quand même que celui qui est désormais le technicien du Stade de Reims réclame près de 240.000 euros à son ancien patron.

Selon Le Parisien, cette somme correspond à une prime d'ancienneté de 185.000 euros, plus 50.000 euros de préjudice moral et quelques milliers d'euros pour les frais d'avocat. En première instance, la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel a débouté Michel Der Zakarian. Mais ce dernier, certain d'être dans son droit, a demandé à la Commission nationale paritaire de la LFP de se pencher encore une fois sur sa demande. Pour Waldemar Kita, Michel Der Zakarian n'a rien à réclamer, puisque ce dernier serait parti de sa propre initiative.