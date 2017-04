Nantes : Conceiçao sur le départ ? Kita tue le suspense

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Arrivé aux commandes du FC Nantes en décembre dernier, alors que le club se battait pour éviter la descente, Sergio Conceiçao a non seulement sorti les Canaris de la zone rouge, mais il permet désormais à la formation nantaise d'évoluer dans le top 10 de la Ligue 1. Mais le technicien portugais de 42 ans se sait désormais très convoité, ce qu'il a fait au FC Nantes n'ayant échappé à personne. Et son avenir sur le banc de la Beaujoire semblait un peu flou, d'autant qu'il n'avait signé qu'un contrat de deux ans avec Waldemar Kita et que les noms de la Lazio, du Standard et d'autres formations européennes circulaient déjà.

Mais ce mercredi, dans les colonnes de Presse-Océan, le président du FC Nantes est très clair, quoi qu'il advienne, Sergio Conceiçao ne quittera pas le club durant le prochain mercato. « On est content que Sergio reste, qu'on continue. Il y a du travail. On arrive à une certaine stabilité. C'est très important, explique Waldemar Kita, qui annonce même qu’il est prêt à faire un effort financier pour apporter des joueurs supplémentaires au technicien portugais. Je suis le premier à dire qu'il y a besoin de compléments si on veut aller beaucoup plus loin. On va faire une analyse là-dessus et on tombera d'accord sur pas mal de choses. »