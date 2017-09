FCN : Ranieri l'aime bien, malgré ses stats à la ramasse

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Pur produit du FC Nantes puisqu’il a rejoint les bords de l’Erdre à seulement 13 ans, Jules Iloki est désormais un atout offensif des Canaris en Ligue 1.

S’il a mis très longtemps avant de postuler, il a au moins su convaincre Claudio Ranieri, qui l’a utilisé à tous les matchs cette saison. Et pourtant, l’entraineur italien, qui aime l’efficacité, est loin d’être servi. En effet, Jules Iloki ne compte que deux buts en 51 matchs de Ligue 1, ce qui est forcément un peu juste pour un milieu offensif ou ailier. S’il mise surtout sur sa vitesse et est très attentif au replacement défensif, le natif de Paris sait forcément que son bilan statistique ne parle pas pour lui, et fait jaser sur les réseaux sociaux.

« Ce n’est clairement pas assez. Je dois faire mieux et notamment être beaucoup plus décisif, car on ne retient que les statistiques. Je dois aussi être plus constant dans mes productions. Entre le but et la passe décisive ? Je préfère la passe, c’est mon profil. Je pense que tant qu’on gagne les supporters sont contents. Bien sûr, certains d’entre eux doivent être mécontents du contenu mais pour moi l’essentiel reste de gagner. Personnellement je ne lis pas trop ce qui se dit sur moi, je n’y prête pas trop attention. Mes proches m’en parlent mais moi je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux. Après c’est la loi du football, c’est comme ça. Personne ne peut échapper aux critiques », a confié à Presse Océan le joueur de 25 ans, qui arrivera en fin de contrat l’été prochain et a forcément besoin d’améliorer son efficacité pour se mettre en évidence.