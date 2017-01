MHSC : Vanden Borre va arrêter à 29 ans !

Dans : MHSC, Ligue 1.

Arrivé l’été dernier à Montpellier, Anthony Vanden Borre n’a plus la tête au football. Selon la presse belge, le joueur va raccrocher les crampons dans les prochains jours, discutant actuellement des modalités pour mettre un terme à son contrat. Physiquement comme mentalement, l’arrière droit international belge qui a notamment marqué les esprits sous le maillot d’Anderlecht, n’aurait plus le cœur à poursuivre sa carrière et préférerait stopper les frais.