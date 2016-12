OM - ASM : Benjamin Mendy répond au bad buzz pour son maillot

Dans : Monaco, OM, Ligue 1.

Parti au Brésil prendre des vacances pendant la courte trêve hivernale, Benjamin Mendy fait le buzz ce mercredi. En effet, le défenseur de l'AS Monaco s'est promené dans les rues de Rio vêtu d'un maillot...de l'Olympique de Marseille, club où il évoluait avant de signer en Principauté lors du dernier mercato. Et il a même poussé le bouchon un peu plus loin, en affichant cette image sur son compte officiel Instagram.

Cela n'est évidemment pas un drame, mais les supporters monégasques ont fait savoir via les réseaux sociaux que cela ne se faisait pas. De quoi provoquer une réaction du joueur, via Twitter cette fois : « Beaucoup de bruit pour pas grand-chose… Bonnes fêtes de fin d'année a tous, on se retrouve à la rentrée (avec le maillot de Monaco) », a lancé le défenseur de l’ASM. Cette histoire arrive d'autant plus mal pour Benjamin Mendy qu'il vient d'être suspendu pour cinq rencontres, dont une avec sursis, ce qui le privera du match contre...l'Olympique de Marseille le dimanche 15 janvier prochain.