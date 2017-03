Monaco : Mbappé, déjà 10 buts à cet âge, c'est du jamais vu en L1 !

Dans : Monaco, Ligue 1.

En inscrivant un doublé face au FC Nantes ce dimanche soir lors de la belle victoire de l'AS Monaco (4-0), Kylian Mbappé a porté son total de but en Ligue 1 à 10 depuis le début de sa jeune carrière. En atteignant cette fameuse marque, l'attaquant monégasque est même devenu le plus jeune joueur à inscrire 10 buts en L1 sur les 30 dernières années à 18 ans et 2 mois. Un crack !