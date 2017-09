OM : Vainqueur se lâche sur son faux transfert à l'OM

Dans : OM, Mercato.

A l’heure où l’OM cherche la bonne carburation au milieu de terrain, les supporters se demandent encore comment les dirigeants n’ont pas repris William Vainqueur, qui sortait d’une très solide saison avec le club provençal, et apportait son engagement, sa précision et son expérience dans l’entrejeu. L’ancien nantais ne comprend pas non plus pourquoi ce retour ne s’est pas fait, alors que l’AS Roma n’était pas du tout gourmande financièrement, tandis que le joueur était prêt à faire des efforts sur son salaire pour revenir sur le Vieux Port. Ce mardi, dans L’Equipe, il ne fait que confirmer à la fois sa frustration et son ressentiment envers l’OM, qui n’a fait aucun effort pour le faire signer définitivement.

« J'ai senti que Marseille a essayé, ou plutôt a dit qu'il voulait me faire, parce que : 'O.K., c'est chouette, les supporters sont derrière Vainqueur à 100 %'. Mais je n'ai pas senti une grosse envie, vous voyez. Et ça, je l'ai compris dès le début du mercato. S'ils avaient voulu me recruter, ils l'auraient fait depuis longtemps. J'étais prêt à faire des concessions sur mon salaire et, de l'autre côté, il n'y a pas eu la même envie, ils connaissaient mon salaire. Alors quand on te dit que ton salaire est trop gros... J'ai un bon salaire, même si des chiffres faux ont circulé, je pense le mériter, et j'étais prêt à faire des efforts. Non, le vrai problème ce n'est pas ça, c'est une question d'envie. S'ils avaient eu vraiment envie... », a livré le milieu de terrain désormais à Antalyaspor, et persuadé qu’il aurait encore pu apporter au collectif marseillais cette saison.