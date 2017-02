OM : Strootman à Marseille ? Garcia en rêve

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille ces derniers mois, Kevin Strootman fait bel et bien partie des joueurs ciblés par Rudi Garcia.

Durant le dernier mercato hivernal, de très nombreux noms ont circulé du côté de la Commanderie. Si la nouvelle direction phocéenne a finalement recruté Payet, Evra, Sanson et Sertic, elle a bien tenté le coup pour Kevin Strootman. Le milieu néerlandais, qui retrouve son niveau en ce début d'année 2017 après une grave blessure au genou, fait effectivement fantasmer Rudi Garcia, qui l'a recruté à la Roma à son arrivée en 2013. S'il avoue que ce transfert a été le plus compliqué à boucler durant sa carrière d'entraîneur, Garcia révèle toutes ses difficultés pour le faire venir à Marseille.

« On a parlé cet hiver avec l’OM, mais ce n’était pas possible. Et si un jour je peux recruter Strootman à l’OM, je vais le chercher en voiture », a lancé, dans les colonnes du Journal du Dimanche, le coach de l'OM, qui avoue donc son rêve de recruter son ancien milieu de terrain de la Roma à Marseille.