OM : Rudi Garcia reprend de volée Lassana Diarra sur le brassard

Dans : OM, Ligue 1.

Présent en conférence de presse ce mercredi, à deux jours de la réception d'Angers au Vélodrome, Rudi Garcia a été interrogé sur la récente sortie médiatique de Lassana Diarra, lequel a confié qu'il n'avait pas réellement apprécié que Rudi Garcia lui retire le brassard de capitaine, alors que Diarra ne pouvait pas publiquement s'exprimer sur ses soucis contractuels avec l'OM. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille estime qu'il a fait le bon choix à cet instant de la saison et a fermement défendu sa décision de donner le brassard à Bafé Gomis.

« Il n’y a pas de vérité à rétablir, chacun est responsable de ses déclarations (…) C’est vrai que quand je suis arrivé j’ai décidé de ne pas lui laisser le brassard de capitaine pour une simple et bonne raison. Quand il y a un joueur qui a un pied dedans et un pied dehors, il n’y a pas de raison d’en faire son capitaine. Je ne change pas d’avis sur le fait que je considère que Lassana est un formidable joueur, qu’il pouvait être un joueur très utile pour l’Olympique de Marseille. Mais à partir du moment où tout le monde est impliqué à 100% sur le fait d’être un joueur de l’OM…donc je ne regrette pas ma décision. J’ai fait un très bon choix en nommant Bafé Gomis, qui est un véritable capitaine sur et en dehors du terrain, et qui est investi malgré le fait qu’il ne soit pas olympien contractuellement puisque Bafé est prêté. Mais lui est certain de rester jusqu’au 30 juin au moins à l’Olympique de Marseille », a très clairement répondu Rudi Garcia, histoire de mettre un terme à cette histoire pour ce qui le concerne.