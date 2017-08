OM : Rudi Garcia met un premier averto à Luiz Gustavo

Dans : OM, Ligue 1.

Si Luiz Gustavo fait clairement l'unanimité au sein du vestiaire de l'Olympique de Marseille depuis son arrivée estivale, Rudi Garcia en attend encore plus de la part de son milieu de terrain.

Pour remplacer William Vainqueur, en fin de prêt et de retour à la Roma cet été, le club phocéen voulait recruter un milieu défensif mêlant talent et expérience pour affronter la saison à venir et le retour en Coupe d'Europe avec le plus de sérénité possible. Et le vœu de Rudi Garcia a été entendu puisque Luiz Gustavo est arrivé en provenance de Wolfsburg pour 8 ME. Un joli coup pour l'OM qui doit désormais se valider sur le terrain. S'il a réalisé quelques bonnes choses depuis le début de saison, le Brésilien peut mieux faire, à l'image de tout l'entrejeu marseillais, un peu déséquilibré ces derniers temps. Et Rudi Garcia n'a pas manqué de le souligner.

« Ce ne sont pas des carences, mais il y a des réponses tactiques à donner, notamment à Luiz Gustavo. J’essaie de lui donner des consignes claires, mais il ne joue pas tout seul au milieu, il faut l’épauler, le couvrir, lui parler. C’est capital. Quand Rolando n’est pas là pour parler en portugais et qu’il a affaire à Rami, Sertic et surtout Sanson ou Lopez, Luiz doit pouvoir s’exprimer. C’est un détail important. On lui donne un langage de terrain. Qu’il puisse demander une baguette au boulanger, ça ne nous intéresse pas… On a un milieu super technique, et heureusement qu’on a un joueur engagé comme lui, mais il faut parfois lui adjoindre des partenaires plus physiques comme on l’a fait à Nantes, avec Anguissa. Sertic ou Kamara sont d’autres solutions », a lancé, en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM, qui demande donc à Gustavo de s'améliorer sur le terrain et en dehors, en apprenant notamment la langue française, pour briller en L1. Premier élément de réponse ce dimanche après-midi contre Angers au Vélodrome.