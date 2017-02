OM : Rod Fanni raconte ce qui a changé à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

On peut le dire clairement, la prise de pouvoir de Frank McCourt a été immédiatement suivie d’effets spectaculaires. Un président, un directeur sportif et un entraineur sont arrivés, tout comme des joueurs au mois de janvier. Un chambardement auquel Rod Fanni a assisté, lui qui continue d’enchainer les matchs sans se sourciller. Il faut dire qu’à 35 ans et après avoir tout connu à Marseille, du loft à Bielsa, en passant par un retour par la petite porte l’été dernier, le défenseur central apprécie le confort des nouvelles ambitions phocéennes.

« Il s’est passé beaucoup de chose depuis cet été. Mais personnellement, ce que je vis bien c’est le côté regain d’ambitions désormais. Avant on ne parlait plus que du fait d’équilibrer les comptes. Je trouvais ça un peu triste. On ne parlait plus de Ligue des Champions et on allait plus regarder chez les « gros » clubs pour aller recruter », a expliqué dans le Dauphiné Libéré un Rod Fanni qui sent bien le renouveau d’une équipe gonflée à bloc pour la deuxième partie de saison et notamment la réception du PSG.