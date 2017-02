OM : Quand Diaby répond à Cazarre, il ne rigole pas

Dans : OM, Ligue 1, Info.

Véritable trublion de Canal + lors de ses chroniques dans l'émission J+1, Julien Cazarre s'est, cette fois-ci, attiré les foudres d'Abou Diaby.

À Marseille, l’énigme autour d'Abou Diaby règne toujours... Arrivé durant l'été 2015 dans l'objectif de relancer sa carrière après plusieurs saisons compliquées à Arsenal, le milieu de terrain de 30 ans n'a jamais retrouvé son intégrité physique. À l’infirmerie depuis plusieurs mois, Diaby n'a plus joué depuis le 21 août et une défaite de l'OM à Guingamp (2-1). Un très long coup d'arrêt qui incite aux moqueries. Et Julien Cazarre n'a pas manqué l'occasion de chambrer le Marseillais. « Ah, Abou Diaby est de retour dans le groupe », a lancé, dans J+1, l'humoriste en commentant une image d'un supporter handicapé en fauteuil roulant sur la pelouse du Vélodrome. Mais cette critique n'a pas plu à Diaby...

« Je réponds rarement aux attaques gratuites mais difficiles de ne pas commenter l’humour méprisant et lâche de Cazarre hier dans J+1. Au-delà de l’insulte à ma personne, le manque de respect aux personnes handicapées me révolte. Gratuit, blessant et si peu courageux... », a répondu, sur son compte Twitter, le milieu de terrain marseillais, qui n'apprécie donc pas trop les blagues de Cazarre le concernant.