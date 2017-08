OM : Pierre Ménès ne valide pas du tout Vincent Janssen

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Depuis quelques heures, la rumeur de l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Vincent Janssen ne cesse d'enfler. Le Daily Mirror affirme en effet que l'attaquant néerlandais de Tottenham est sur les tablettes de l'OM afin de venir renforcer le secteur offensif phocéen lors de ce mercato. Même si tout cela est encore à prendre avec des pincettes, chaque jour apportant un nouvel attaquant supposé à l'Olympique de Marseille, Pierre Ménès a déjà été interrogé sur l'éventuel intérêt qu'aurait l'OM à s'offrir celui qui était le coéquipier de Clinton Njie chez les Spurs.

Et le moins que l'on puisse dire est que le consultant de Canal+ n'est pas emballé à l'idée de voir Vincent Janssen signer à l'Olympique de Marseille. « Pas fan de Janssen. Un géant assez maladroit (…) géant je me suis enflammé je le voyais bien plus grand. Mais maladroit je confirme », a répondu, en deux temps, Pierre Ménès, qui ne croit pas que l'attaquant international néerlandais soit le bon choix à faire pour l'OM.