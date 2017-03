OM : Payet veut régler son compte à Bordeaux puis à l'OL

Dans : OM, Ligue 1, OL.

A la faveur de la 29e journée de Ligue 1, et sa victoire contre le SCO, l'Olympique de Marseille s'est installé seul à la cinquième place du classement avec deux points d'avance sur son plus proche poursuivant, Bordeaux s'étant incliné à Monaco. Et en cas de victoire vendredi soir à Lille, l'OM aura la certitude de passer la trêve internationale à cette place, même si les Girondins battent Montpellier. Pour Dimitri Payet, avant d'évoquer la possibilité de revenir à la quatrième place, occupée par l'OL, Marseille doit déjà s'assurer de garder sa position actuelle.

« Les défaites contre Paris et Monaco ont fait mal. Surtout celle de Paris. Ça va mieux en ce moment mais la route est encore longue, a déjà prévenu Dimitri Payet, avant de parler plus précisément de cette fameuse quatrième place du classement. Nous, on ne regarde pas Lyon, on regarde Bordeaux Quand on aura assuré la cinquième place, on regardera où en est Lyon. » Car l'OL compte tout de même cinq points d'avance sur l'OM, avec un match en retard à jouer à Metz. Autrement dit, l'écart est conséquent, d'autant plus que Lyon semble avoir pris son rythme de croisière. Mais Payet et Marseille n'ont pas abdiqué.