OM : Passi voulait Mariano Diaz, il a eu Leya Iseka

Dans : OM, Ligue 1, OL.

Entraineur symbole de la fin des années Louis-Dreyfus, Franck Passi n’a pas souvent eu les moyens de ses ambitions, lui qui savait que sa carrière d’entraineur principal à l’OM se terminerait dès que le rachat du club provençal serait acté.

Il faut notamment garder en mémoire le début de la saison 2016-17, où il a du bricoler une équipe avec quasiment aucune recrue, et simplement des joueurs arrivés libre ou en provenance de Ligue 2. L’OM n’a pas exemple pas pu lui donner les moyens de recruter un joueur qui explose en ce moment avec Lyon, Mariano Diaz. Le buteur arrivé en provenance du Real Madrid a déjà marqué trois buts en deux matchs, et aurait pu venir en Ligue 1 un an plus tôt selon l’ancien coach.

« On connaît bien Mariano, grand buteur, grand chasseur de surface. On voulait faire venir Mariano Diaz à l’OM la saison passée pour être la doublure de Bafetimbi Gomis », a livré sur Canal + Franck Passi, qui n’a toutefois aucun regret à avoir, l’OM n’ayant quasiment pas fait de dépenses sur le marché des transferts avant l’arrivée de Frank McCourt. La preuve notamment avec le prêt d’un jeune joueur comme Leya Iseka, qui n’a pas su se montrer suffisamment convaincant pour être la doublure tant attendue de Gomis.