OM : Njié, un tout droit... au but avec Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

C’était le grand manque de la saison passée : toute l’attaque reposait sur le seul Bafetimbi Gomis, qui avait parfaitement rempli son rôle, mais voyait un grand vide derrière lui qui n’a jamais été comblé.

Leya Iseka ou Clinton Njié n’ont clairement pas saisi leur chance, et le si le petit frère de Michy Batshuayi est reparti aussi vite qu’il n’était arrivé, l’attaquant camerounais a lui été définitivement acheté en remplissant les conditions, quasiment inévitables, de la levée de son option d’achat. Plutôt en jambes en cette préparation, l’ancien lyonnais compte bien cette fois-ci aller chercher du temps du jeu et se montrer à son avantage, d’autant plus qu’à l’heure actuelle, la concurrence en attaque demeure très faible, avec le seul Valère Germain en solution optimale.

« J’ai raté des occasions dimanche (face à l’Étoile sportive du Sahel, 2-0), je les ai concrétisées mercredi, cela récompense les efforts et donne confiance. Je suis à 100 % à l’OM, on va réaliser une grande saison. On a trois semaines dans les jambes. Avec le retour des internationaux, on sera prêts pour le 27 juillet », a promis un Clinton Njié qui sait qu’il jouera très gros cet été, lui qui vient d’être transféré définitivement pour un montant compris entre 6 et 7 ME.