OM : Marseille ne calcule plus l’ancienne pépite de Bielsa

Dans : OM, Ligue 1, Auxerre, Ligue 2.

Prêté par l’Olympique de Marseille depuis l’été dernier, Stéphane Sparagna (22 ans) est loin d’être un inconnu à l’AJ Auxerre.

Même s’il ne s’est jamais imposé au club phocéen, le défenseur central est perçu comme le jeune lancé par Marcelo Bielsa. « J'ai eu la chance de jouer sous les ordres de Bielsa. Personnellement, je n'ai jamais fait attention à ça, à cette "étiquette" de joueur lancé par Bielsa, a réagi le natif de Marseille dans L’Yonne Républicaine. J'avais surtout l'impression d'avoir celle du jeune qui sort du centre. C'est pour ça que le prêt aide aussi à forger un joueur et à revenir avec un autre statut. »

Mais pour le moment, pas sûr que l’OM soit conscient de sa progression, les dirigeants olympiens n’ayant jamais pris de ses nouvelles. « Non, à l’heure actuelle pas du tout, a-t-il confié. Il me reste trois mois à jouer ici donc je préfère rester concentré sur ça. Je pense qu’ils suivent leurs joueurs prêtés, mais je n’ai pas eu de retours de leur part. Moi, je reste focalisé sur la saison avec l’AJA. » Plus attentif à l'évolution de ses minots, le club dirigé par Jacques-Henri Eyraud doit sûrement garder un œil sur Sparagna.