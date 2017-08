OM : L'OM tente William Carvalho, ça coince

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

L'Olympique de Marseille n'a, semble-t-il, pas qu'un attaquant dans son collimateur d'ici la fin du mercato puisque ce lundi le quotidien sportif portugais Record affirme que le club phocéen a pris des contacts avec le Sporting concernant William Carvalho, le solide milieu de terrain international et champion d'Europe en titre avec sa sélection. Cependant, le média précise que du côté de William Carvalho on est clairement décidé à rejoindre la Premier League, et cela tombe bien puisque West Ham tente actuellement de le faire venir. Le coéquipier de Cristiano Ronaldo en équipe du Portugal aurait même fait un voyage express la semaine passée à Londres afin de visiter les installations des Hammers.

Outre ce point négatif pour l'OM, un autre écueil est sur sa route pour William Carvalho. Car le Sporting est gourmand et même très gourmand pour le milieu de 25 ans. Le prix réclamé lors de ce mercato tournerait autour de 35ME, rien que ça. Il semble donc peu probable que l'Olympique de Marseille aille au bout de cette piste, même s'il ne faut jurer de rien. En attendant, on sait désormais que l'attaquant tant attendu pourrait ne pas être le seul renfort attendu d'ici la fin du mercato à Marseille.