OM : L’étonnante accusation de Montpellier envers Marseille

Dans : OM, Mercato, MHSC.

En ce mois de janvier, les rumeurs vont bon train en ce qui concerne les joueurs visés par l’Olympique de Marseille. Comme chacun sait, ce sera le premier marché des transferts opéré par les nouveaux dirigeants, qui ont bien l’intention de renforcer l’équipe. Parmi les joueurs visés, le nom de Morgan Sanson a été fréquemment cité. Touché à la cheville ce dimanche soir à Lyon, le meneur de jeu de Montpellier pourrait être déstabilisé par ces rumeurs incessantes, et même par des contacts directs avec l’OM, alors que le club héraultais n’est officiellement au courant de rien. Une manière de procéder qui ne plait pas du tout à Laurent Nicollin.

« Je ne sais pas s’il y a beaucoup de contact. Je lis la presse. Je vois que l’OM est intéressé. La moindre des corrections quand on est un grand club et quand on veut un joueur est d’appeler Montpellier et moi pour savoir si on est vendeur. Ce n’est pas très bien de la part de l’OM de spéculer si ce qui est dit dans la presse, est vrai. Je ne trouve pas ça très correct d’attaquer un de mes joueurs qu’on ne veut pas vendre », a lancé le dirigeant montpelliérain sur Eurosport. Reste tout de même à connaître le fin mot de cette histoire, car à l’heure actuelle, l’OM ne semble pas avoir effectué de grande offensive sur le dossier menant à Morgan Sanson.