OM : Intéressé par le projet, Chicharito fait le premier pas

Dans : OM, Mercato.

Qui sera le fameux buteur annoncé par l’Olympique de Marseille ? A moins d’un mois de l’ouverture du mercato estival, le club phocéen n’a peut-être pas la réponse.

Il faut dire que les attaquants de classe mondiale sont plutôt rares sur le marché des transferts. Prêt à débourser entre 30 et 40 millions d’euros, le pensionnaire du Vélodrome risque donc de se jeter sur la moindre occasion. Pourquoi pas celle offerte par Javier Hernandez ? Un joueur déjà convoité par l’OM l’été dernier. Lié au Bayer Leverkusen jusqu’en 2018, l’ancien buteur du Real Madrid et de Manchester United envisage un départ cet été. Et visiblement, Marseille ne le laisse pas insensible.

« Pour le moment, on ne sait pas trop, il n’y a pas vraiment beaucoup de changements par rapport à cet hiver, a confié l’agent du Mexicain à Foot Mercato. Si Javier peut partir s’il ne joue pas la coupe d’Europe ? Ça ne dépendra pas spécialement de ça. Mais oui, il y a des clubs qui se sont manifestés. Chicharito est ouvert à tout. Toutes les équipes sont intéressantes. L’OM, par exemple, s’ils sont intéressés, pourquoi pas ? » Auteur de 12 buts avec le Bayer Leverkusen cette saison, l’avant-centre de 28 ans sera très sollicité dans les mois à venir.