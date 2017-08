OM : Giroud ne veut pas venir à l'OM, Rudi Garcia tue le suspense !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Si l'OM s'apprête à faire signer Jordan Amavi, le club phocéen est toujours en quête d'un attaquant supplémentaire. On est évidemment encore loin de la fin du mercato, mais forcément la pression va augmenter au fur et à mesure des jours du côté de Marseille. Et dans un entretien accordé à L'Equipe, Rudi Garcia tue définitivement une piste qui était régulièrement de retour, celle de la signature d'Olivier Giroud. Le coach de l'Olympique de Marseille affirme que le buteur d'Arsenal ne rêve par de rejoindre l'OM et qu'il peut comprendre l'attitude de l'attaquant international.

« Je pense qu'il ne veut pas venir à Marseille, Olivier Giroud. Le problème, c'est ça. Ça peut se comprendre, quand on est l'attaquant de l'équipe de France, qu'on évolue à Arsenal et qu'on va éventuellement changer de club, on peut avoir d'autres centres d'intérêts que l'OM. Giroud est le buteur idéal dans l’absolu (…) Mais il nous faut des gens motivés par une venue chez nous. Cela montre aussi que nous avons des paliers à franchir pour qu'on soit complètement attractifs », prévient le technicien français de l’Olympique de Marseille.