OM : Giroud à Marseille, Wenger rappelle deux points cruciaux

L’Olympique de Marseille l’a appris sans surprise l’hiver dernier, recruter en Premier League n’est jamais simple, le bras de fer menant Dimitri Payet à un retour à Marseille ayant été long, compliqué et tout de même très coûteux. Une opération similaire pourrait se monter afin de récupérer Olivier Giroud, qui n’est plus un titulaire indiscutable aux yeux d’Arsène Wenger. Selon plusieurs sources, l’avant-centre tricolore serait intéressé par ce nouveau projet, alors qu’il vient pourtant de prolonger à Arsenal l’année dernière. La preuve que le club londonien compte sur lui, comme l’a fermement rappelé le coach des Gunners ce mardi en conférence de presse.

« Je n’ai pas été approché par Marseille et nous voulons de toute façon garder Giroud au club », a expliqué le technicien français. Concernant l’approche de Marseille, il est en effet bien trop tôt, le club provençal n’étant même pas certain de disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine. En revanche, pour l’avenir de Giroud à Arsenal, toutes les informations ne sont pas forcément concordantes, même s’il est vrai que la formation anglaise est en position de force dans ce dossier. Cela pourrait bien dépendre également de l’avenir d’Alexis Sanchez, et bien évidemment de celui d’Arsène Wenger.