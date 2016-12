OM : Fier de Diaby, Marseille annonce son retour… en février

Dans : OM, Ligue 1.

Et dire que la saison avait bien commencé pour Abou Diaby… Titularisé lors des deux premiers matchs de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 cette saison, le milieu de 30 ans n’a plus rejoué depuis fin août.

En cause, ses blessures à la cheville qui continuent de gâcher sa carrière. Pas de quoi dégoûter le club phocéen. Du côté de l’infirmerie, le médecin Christophe Baudot s’est dit fier de l’état d’esprit du Marseillais dont le retour est prévu dans deux mois.

« Diaby, ce n’est pas un regret, a assuré le médecin à La Provence. (…) Depuis trois ou quatre ans, il souffrait de lésions musculaires. On a trouvé la clé pour qu’elles ne surviennent plus. (…) Pendant plus d’un an, on a eu une attention de tous les instants. Il nous le rend humainement. Malheureusement vous savez ce qu’il est advenu de sa cheville récalcitrante depuis de nombreuses années. On a décidé de l’opérer. »

Diaby ne lâche rien

« Il fera son retour mi-février. J’en suis sûr car il est très déterminé, très positif, à tel point qu’on ne voit pas les jours passer. Il ne baisse jamais les bras car il a un réel amour pour le club, a-t-il ajouté. Il est venu à l’OM pour essayer de se relancer et pas pour l’argent vu le contrat qu’il avait. Mon regret, c’est qu’il ne se soit pas relancé de façon plus éclatante. Beaucoup pensaient qu’il ne jouerait plus du tout. Il a rejoué. En février, il aura une deuxième chance. » Sans doute la dernière puisque son contrat expire à la fin de la saison.