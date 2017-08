OM : Fanni et Bedimo sont trop vieux pour Marseille lâche Garcia

Dans : OM, Mercato.

Dans ses dernières sorties médiatiques, l’entraîneur Rudi Garcia n’a pas seulement évoqué les possibles arrivées à l’Olympique de Marseille.

Le budget accordé par le propriétaire Frank McCourt n’étant pas illimité, le club phocéen doit aussi vendre quelques éléments. Cela tombe bien, le coach olympien a coché quelques noms qui ne figurent pas dans ses plans pour cette saison. En plus du milieu offensif Rémy Cabella (27 ans), le défenseur central Rod Fanni (35 ans) et le latéral gauche Henri Bedimo (33 ans) ont clairement été invités à faire leurs valises.

« C'est malheureux pour un Rod Fanni par exemple, mais aujourd'hui il est plus cinquième central dans mon esprit, que troisième, a confirmé Garcia dans les colonnes de L’Equipe. Pour l'avenir du club, je préfère contribuer au développement d'un Matheus Doria qu'aligner un joueur de 35 ans. Pour Henri Bedimo, les choses sont claires. C'est un choix. On ne veut pas de deux joueurs âgés à ce poste-là. » Et comme Patrice Evra a fêté ses 36 ans en mai dernier...