OM : Eyraud va bientôt demander des comptes à Lass Diarra

Toujours à l'Olympique de Marseille malgré ses velléités de départ depuis plusieurs mois, Lassana Diarra agace tout le peuple phocéen. Mais « le moment de vérité approche » d'après les dires du président Eyraud.

Mis sur la touche pendant tout le mois de janvier par Rudi Garcia dans l'objectif de trouver une nouvelle porte de sortie au mercato hivernal, le milieu de terrain est encore à Marseille, alors que le marché européen a fermé ses portes mardi. Malgré tout, son départ est toujours d’actualité en février puisque certains marchés exotiques, comme la Chine, sont ouverts et capables de répondre aux attentes financières de Lass. Ce dossier Diarra traîne donc dans les grandes largeurs depuis l'été dernier, sans qu'aucun dénouement heureux n'ait été trouvé... mais ceci ne saurait tarder. En effet, Jacques-Henri Eyraud vient d'annoncer qu'un choix sera rapidement fait pour boucler cette affaire.

« Je vais dire une seule chose sur ce cas : je pense que le moment de vérité approche pour Lassana Diarra. Je pense qu’on a fait beaucoup d’efforts pour lui permettre de rester dans le projet. Beaucoup. Mais ça dépend d’abord de sa volonté et de ses demandes. Sa volonté ? Il faut lui demander. Il faut qu’on discute ensemble et je pense qu’on arrivera à une solution dans les jours ou les semaines qui viennent. On verra. Ce sont deux parties qui décident si elles veulent continuer ensemble et dans quelles conditions. C’est aussi simple que ça. Je ne suis pas du tout agacé. Je suis d’une sérénité totale. Je crois que Rudi a été, comme d’habitude, très bon en expliquant la situation. En tout cas par rapport au mercato, il lui reste des options, évidemment », a déclaré, dans Team Duga, le président marseillais, qui après avoir rencontré l'international français cette semaine va bientôt tirer un trait, dans un sens comme dans l'autre, sur cet imbroglio.