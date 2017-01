OM : Dimitri Payet l'énorme coup à 40ME de Marseille au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Un an et demi après avoir quitté l'Olympique de Marseille pour rejoindre West Ham, Dimitri Payet pourrait faire le chemin inverse et retrouver l'OM lors de ce mercato de janvier. En effet, Jacques-Henri Eyraud a eu le feu vert de Frank McCourt pour tenter cette opération compliquée.

Vendu par les dirigeants de l'Olympique de Marseille pour 15ME lors du mercato 2015, Dimitri Payet est en mesure de revenir à l'OM en janvier 2017 pour près de 40ME. Sur le papier, ce n'est financièrement parlant pas l'affaire du siècle, mais sur le plan sportif et symbolique ce serait évidemment une énorme opération pour le club phocéen. Et selon L'Equipe, les dirigeants marseillais sont lancés à fond dans cette piste qui pourrait permettre à l'international tricolore de retrouver Rudi Garcia, avec qui il s'est révélé à Lille.

Dans ce dossier, l'Olympique de Marseille sait déjà que Dimitri Payet n'est pas totalement opposé à un retour en Ligue 1, et plus particulièrement à l'OM, club dont il vante régulièrement les mérites. De plus, Frank McCourt aurait accepté le principe d'un très gros salaire pour un joueur qui n'acceptera tout de même pas n'importe quoi pour revenir. Mais, il y a tout de même un gros souci dans cette éventuelle opération spectaculaire, c'est West Ham. Car du côté des dirigeants du club londonien, on n'est pas très chaud pour céder le joueur français. L'été dernier, lorsque le PSG s'était renseigné, les Hammers avaient prévenu que pour avoir Dimitri Payet il fallait payer 120ME. Autrement dit, le joueur était invendable. La situation aura-t-elle changé en janvier ? L'OM en rêve !