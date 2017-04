Dans : OM, Ligue 1.

Plusieurs semaines après son altercation médiatique avec Abou Diaby, Julien Cazarre est revenu sur ce dossier avec son humour grinçant, comme toujours.

Dans sa fameuse chronique sur J+1, Julien Cazarre aime bien s'en prendre à des joueurs de Ligue 1. Si sa coqueluche se nomme Cheick Diabaté (Metz), l'humoriste aime bien tacler aussi Abou Diaby... et tant d'autres. Sauf que la dernière fois, Cazarre a fait fort en comparant le joueur marseillais à un handicapé donnant un coup d’envoi fictif. Une attaque que Diaby n'avait pas accepté : « Au-delà de l'insulte à ma personne, le manque de respect aux personnes handicapées me révolte. Gratuit, blessant et si peu courageux ». Plusieurs semaines après les faits, Cazarre s'en explique.

« Ça l’a peut-être choqué et il pleure peut-être dans sa chambre encore aujourd’hui, mais je ne pense pas. Il s’est vexé, mais, une heure après, il n’en avait plus rien à foutre. Il a fait un tweet. Sauf que les gens s’en emparent et t’as l’impression qu’Abou Diaby ne dort plus depuis trois semaines », a avoué, sur L’Équipe Magazine, Cazarre, qui estime donc que toute cette histoire ne méritait pas le bruit engendré.