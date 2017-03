OM : Di Meco soutient Lassana Diarra face à l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Lassana Diarra a soldé le compte de son court passage à l'Olympique de Marseille lundi soir dans une interview accordée à BeInSports. Le désormais ancien milieu de terrain de l'OM a regretté le comportement des dirigeants successifs du club phocéen lesquels n'ont pas, selon lui, tenu leurs engagements. Malgré ses explications, Lassana Diarra n'a pas convaincu une partie des supporters de l'OM, lesquels l'ont copieusement insulté via les réseaux sociaux. Mais l'international tricolore a tout de même mis de son côté Eric di Meco, lequel estime que le joueur a des motifs très valables pour en vouloir aux dirigeants de l'Olympique de Marseille.

« Je pense encore aujourd’hui que les anciens dirigeants du club se sont mal comportés avec lui, et je pense encore aujourd’hui que si les nouveaux dirigeants avaient bien joué le coup avec lui, Lass serait encore à l’OM. Quand je vois le club actuellement, le seul joueur de niveau international ces dernières années, c’était Lassana Diarra. Il suffisait juste de lui donner envie. Et pour lui donner envie, il fallait juste lui donner un bon contrat au niveau des mecs qui viennent d’arriver, et au milieu de terrain il aurait rendu bien des services », a fait remarquer, sur RMC, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille visiblement déçu de la manière dont l’OM s’est comporté avec Lassana Diarra.