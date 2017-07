OM : Di Francesco pousse Vainqueur vers la sortie à la Roma

Quel avenir pour William Vainqueur ? Longtemps dans le viseur de l’Olympique de Marseille, qui souhaitait le recruter après un prêt sans option d’achat concluant la saison passée, la piste s’est très nettement refroidie suite à l’arrivée de Luiz Gustavo et à l’éclosion du jeune Boubacar Kamara au poste de milieu défensif. Une chose est sûre : le milieu de terrain de 28 ans ne poursuivra pas à l’AS Roma. En effet, l’ancien olympien n’a pas été convoqué par Eusebio Di Francesco pour le deuxième stage de présaison du club aux Etats-Unis. Un message clair, tandis que le joueur formé au FC Nantes intéresse toujours Galatasaray, où évolue désormais son ami Bafétimbi Gomis.

I giallorossi in viaggio per Detroit: ecco qui quali sono i convocati scelti da Di Francesco per il tour in USA????????



???? https://t.co/kR9mjuXUM3 pic.twitter.com/z5YGwJnBcR