OM : Deux joueurs proposés, à des prix indécents

Dans : OM, Mercato.

Proposés à l'Olympique de Marseille pendant ce mercato hivernal, Domenico Criscito et Bernard sont pour l'instant très loin du Stade Vélodrome...

Âgé de 30 ans, le latéral gauche italien du Zenith Saint-Pétersbourg n'est pas en contact avec le club phocéen, qui n'a donc transmis aucune offre concrète pour ce joueur estimé à 12 millions d'euros, selon nos informations.

Concernant le second, la situation est plus ou moins identique, l’ailier brésilien de Donetsk n'ayant pas eu vent de cet intérêt marseillais, comme l'explique Fernando Souza à Foot 01. « Jusqu'à présent, ce ne sont que des spéculations. Je ne suis pas en contact avec l'OM. Le Shakhtar demande 30 millions d'euros pour vendre Bernard. Et le club a déjà fait une nouvelle offre de prolongation », a avoué l'agent de Bernard, qui semble se diriger vers une prolongation de contrat en Ukraine. Si un départ à l'étranger venait à être d'actualité, la Ligue 1 et l'OM représenteraient une priorité pour l’international auriverde. Mais pour rendre ce transfert possible, la direction olympienne devra sortir le chéquier puisque son club réclame la modique somme de 30 ME alors que le joueur demande un salaire annuel de 3 ME...