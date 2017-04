OM : Cabaye à Marseille, Crystal Palace lâche l'info

Dans : OM, Mercato, Premier League, Ligue 1.

Yohan Cabaye l'a confié cette semaine, il est très tenté par un retour en Ligue 1 et le milieu de terrain a même clairement fait savoir qu'il était disposé à signer à l'Olympique de Marseille, le fait de travailler avec Rudi Garcia étant une vrai solution d'avenir pour lui l'ancien lillois. Alors que vendredi la presse anglaise évoquait déjà le futur prix de Yohan Cabaye, à savoir 18ME, l'entraîneur de Crystal Palace a lui mis directement les pieds dans le plat. Sam Allardyce a en effet reconnu que le départ du joueur français pour l'OM était très possible lors du prochain mercato.

Pour Big Sam, les choses sont relativement déjà claires. « Si vous lisez entre les lignes, il aimerait aller à Marseille, si ce club formule une offre suffisante. D'ici-là, Yohan Cabaye veut maintenir Crystal Palace dans l’élite. Dans le monde d’aujourd’hui, s’il fait le job pour nous, qu’il nous aide à nous maintenir et que Marseille nous offre des millions de livres, alors notre président se posera la question : « que faisons-nous ? » Moi, je préférerais le garder mais que va-t-il se passer cet été ? Qui sait ? Il y aura des arrivées et des départs, comme dans chaque club de football dorénavant », a reconnu le manager de Crystal Palace, conscient que le marché des transferts a ses règles et qu’il aura du mal à s’opposer à un départ du milieu de terrain vers l’Olympique de Marseille si l’OM y met le prix.