Dans : OM, Ligue 1.

Joey Barton a suivi de près l’évolution de la carrière de Dimitri Payet, qu'il avait croisé avec l’OM contre Lille et qu’il a eu le loisir d’observer en Premier League lorsque l’international tricolore jouait à West Ham. Pour l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet n’est pas aussi bon qu’on veut bien le dire en France, Joey Barton faisant remarquer qu’aucun grand club n’était réellement venu défier l’OM au dernier mercato d’hiver. Et le joueur anglais de dire pourquoi.

« Payet était incroyable la saison dernière avec West Ham, ce qui a surpris tout le monde, moi y compris. Quand j’étais à l’OM et lui à Lille, on ne le voyait que contre Sochaux ou Brest, jamais dans les affiches. Pareil à Marseille après. Mais en Angleterre, ç’a été différent dès son premier match. Sauf qu’à la fin, aucun grand club ne s’est positionné dessus. C’était la Chine ou Marseille. Pourquoi ? On se focalise trop sur un joueur quand il marche bien, on n’accorde pas assez d’importance à la manière dont il se comporte dans la difficulté. Si on regarde Zlatan à Paris, il a été très constant. C’est la marque des grands », balance, dans le JDD, Joey Barton, qui estime également que Ngolo Kanté est surcôté car il ne s’est jamais frotté au meilleur niveau européen en Ligue des champions.