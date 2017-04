OM : ASSE, Bordeaux… Marseille n’a rien à craindre pense Bedimo

Dans : OM, ASSE, Bordeaux, Ligue 1.

A la lutte avec l’AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux, l’Olympique de Marseille a perdu de précieux points dans la course à la cinquième place de Ligue 1.

Les hommes de Rudi Garcia restent sur deux matchs nuls peu convaincants, dont le dernier concédé au Vélodrome face à Dijon (1-1) le week-end dernier. De quoi provoquer la colère de l’entraîneur marseillais. « Si on continue comme les deux derniers matchs, on va perdre la cinquième place », a prévenu le technicien avant le déplacement à Toulouse dimanche (15h). De son côté, le latéral gauche Henri Bedimo est loin d’être aussi inquiet que son coach.

« La cinquième place ? Déjà, on l'a. C'est une chance malgré nos faux pas et les jokers brûlés, a reconnu le Camerounais interrogé par La Provence. Maintenant, il faut la garder et prendre conscience des choses importantes. On doit arrêter les belles paroles, mais se retrousser les manches. Je suis sûr et certain qu'on sera européen. » Un discours plutôt osé alors que l’OM ne compte qu’un point d’avance sur son premier poursuivant, Bordeaux, et trois sur l’ASSE qui compte un match en retard (à Monaco).