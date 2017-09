OM : Abdennour exige un podium et une Coupe pour le Champions Project

Dans : OM, Ligue 1.

Officiellement prêté par le FC Valence à l'Olympique de Marseille depuis le 29 août dernier, Aymen Abdennour a de très grandes ambitions pour sa première saison sous le maillot phocéen.

Ce dimanche soir face à Rennes, Aymen Abdennour devrait effectuer son baptême du feu avec l'OM. Probable titulaire aux côtés d'Adil Rami en charnière centrale, l'international tunisien espère solidifier une défense perméable, qui a pris six buts à Monaco avant la trêve internationale (6-1). Mais outre ce premier match tant attendu, le joueur de 28 ans veut voir plus loin, et rêve plus grand cette saison du côté de Marseille.

« L'objectif ? Être dans les trois premiers et se qualifier pour la Ligue des Champions. Pourquoi ne pas gagner une Coupe aussi ? Il faudra être sérieux pour redorer le blason de l’OM et remettre ce club à sa place », a lancé, dans les colonnes de L’Equipe, Abdennour, qui souhaite donc transformer le fameux Champions Project de l'OM en actes, et ce dès cette saison. La direction olympienne ne demande que cela pour faire taire les critiques...