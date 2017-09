OM : Abdennour avoue comment l'OM l'a arraché au Zénith !

Dans : OM, Ligue 1.

Aymen Abdennour s'est engagé à l'Olympique de Marseille en toute fin de mercato alors que le défenseur avait déjà passé sa visite médicale au Zénith Saint-Pétersbourg. Ce dimanche, à quelques heures de ses grands débuts avec l'OM au Vélodrome, ce sera contre Rennes, Aymen Abdennour raconte dans L'Equipe comment les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont réussi à le faire changer d'avis et à accepter un prêt au club phocéen. Un choix qu'il assume totalement.

« J'avais des contacts avec Marseille depuis deux mois. Le club a appelé mes agents, les dirigeants ont pris des renseignements. J'étais flatté de cet intérêt mais il n'y a rien eu de concret ensuite. J'ai eu aussi des contacts en Angleterre ou en Russie. J'ai choisi de partir au Zénith Saint-Pétersbourg, un club avec une petite histoire et un beau stade. La Coupe du monde sera là-bas l'été prochain. Je me suis dit que c'était une bonne chose. Mais quand Marseille est revenu dans les derniers jours, j'ai vite changé d'avis. L'OM est un grand club en France avec un beau projet. Je n'ai pas hésité. Une semaine avant de venir, des contacts ont été renoués mais tout s'est accéléré après Monaco, c'est vrai. J'ai pris l'avion immédiatement. Rudi Garcia m'a appelé. Il m'a dit qu'il serait très content que je vienne, il m'a expliqué le projet. Il était très positif. Cela m'a donné encore plus envie de venir... », explique l’expérimenté défenseur de l’Olympique de Marseille, lequel va devoir démontrer qu’il est une bonne pioche réalisé par le club phocéen lors de ce mercato 2017.