OM : A Marseille, on veut encore cinq recrues au mercato !

Dans : OM, Mercato.

En deux matchs face à Ostende, l’OM a montré deux visages complètement différents. L’aller fut un festival offensif avec aussi ses largesses défensives, et le retour fut le contraire avec une rencontre plutôt fermée dans les deux parties du terrain. L’ensemble est solide, mais est-ce suffisant pour aller chercher le podium ? Non aux yeux des fans de l’OM, comme l’explique Le Phocéen. Le site référence des fans du club provençal explique ainsi que Rudi Garcia n’a pour le moment qu’une demi-équipe, ce qui laisse entendre toute l’étendue du travail qu’il reste à accomplie pour Andoni Zubizarreta.

« Oui, cette équipe a suffisamment de ballon pour nous faire passer de belles soirées au Vélodrome. Mais il ne faut pas occulter une chose : cela ne concerne pas les onze joueurs alignés et les plus faibles peuvent rapidement foutre en l'air ce sympathique projet. Ca ne serait pas une première dans l'histoire du football. Les moitiés d'équipe laissent rarement un grand souvenir. Et l'OM en est à ce stade car il y a 4 voire 5 joueurs à changer pour que le "patte Garcia" ait vraiment de la gueule », explique ainsi Le Phocéen, qui a clairement identifié les manques. Pour être complète et performante, l’équipe marseillaise a ainsi besoin d’un arrière gauche capable d’apporter offensivement, d’un défenseur central pour compléter la charnière avec Adil Rami, d’un milieu capable d'amener une dimension physique, d’un ailier capable de soulager Thauvin et Payet, et bien évidemment de l’avant-centre si attendu. La liste des courses est prête, il n'y a plus qu'à...