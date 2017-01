LOSC : On a trouvé un joueur qui ne signera pas à Lille

Dans : LOSC, Mercato, Serie A.

C’est fini pour la venue de Gerson au LOSC. Alors que l’accord était proche entre la Roma et le LOSC pour un prêt payant à 5 ME et une option d’achat à hauteur de 13 ME, le joueur a préféré dire non. Selon Gianluca Di Marzio, le milieu de terrain n’aurait pas été convaincu par le projet lillois et aurait préféré refuser cette opportunité de rejoindre la Ligue 1.