EAG : Il crève l'écran en L1, et ne dirait pas non au PSG

Lucas Digne définitivement parti, Maxwell sur le point de boucler son aventure en juin prochain, le PSG se cherche un latéral gauche pour la saison prochaine. Cet hiver a permis de nouer des premiers contacts, mais la recrue sera pour l’été prochain. Et parmi les candidats évoqués, pourrait très bien se trouver Marçal, qui crève l’écran avec Guingamp en étant le meilleur défenseur passeur décisif d’Europe tout simplement. Prêté par le FC Porto, le Brésilien ne dirait pas non à une grosse promotion en Ligue 1.

« Guingamp m'a aidé à évoluer. Le championnat français a une grande visibilité. Moi je ne pense pas aux autres clubs, je pense à faire de mon mieux. Le reste, c'est une conséquence naturelle. Si ça se passe bien, quelqu'un le verra et entrera en contact avec moi, avec Benfica ou avec Guingamp. Sans aucun doute, Guigamp m'a beaucoup aidé. Les gens en France commencent à me connaître grâce au club à qui je dois tout mon respect et ma tendresse. Le PSG ? Bien sûr. Je serais hypocrite si je disais non. Le PSG est un top club. Tous les joueurs qui évoluent en France verraient ça d'un bon œil si la possibilité se présentait. Et je ne suis pas différent. Si ça se présente dans le futur, je serais heureux d'aller au Paris Saint-Germain », a confié à Goal le latéral gauche qui s’était déjà distingué en Turquie la saison passée en étant élu meilleur joueur du championnat à son poste.