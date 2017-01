FCGB : Jonas Martin dit pourquoi il a zappé Bordeaux

Dans : Bordeaux, Mercato.

En manque de temps de jeu au Bétis Séville, Jonas Martin (26 ans) a demandé à ses agents de sonder quelques formations de Ligue 1 pour trouver une porte de sortie.

A la recherche d’un milieu défensif, les Girondins de Bordeaux ont donc sauté sur l’occasion. Seulement voilà, le Français a retrouvé les faveurs de son nouvel entraîneur Victor Sanchez del Amo. De quoi effacer les velléités de départ de Martin, qui ne voulait pas rester sur un échec en Espagne et qui n’a pas cherché à forcer son départ.

« Jamais ! Je ne suis pas allé au clash. La preuve, je n'ai même jamais eu le président du Bétis au téléphone pour lui demander si je pouvais partir. Tout comme je n'ai jamais eu le président de Bordeaux, d'ailleurs, a raconté l’ancien Montpelliérain à France Football. Bien sûr, le projet m'intéressait mais ça n'est pas allé plus loin car j'ai toujours voulu rester Betico. C'est aussi pour ça que je l'ai toujours fermée. Au fond de moi, un truc me disait "faut que tu restes, lâche pas !" Je ne voulais pas passer pour un mercenaire. »

Martin ne regrette pas son choix

« Je suis resté aussi pour donner tort aux gens qui me critiquaient. Et pour convaincre le coach, a-t-il ajouté. Il a vu que je n'avais pas lâché et que j'avais la mentalité pour m'imposer. C'est sans doute pour cela qu'il m'a titularisé lors des deux derniers matchs. Ça montre bien que j'ai bien fait de rester. Mais je ne vais pas m'enflammer. En foot, on sait que tout va très vite. » Malheureusement pour Bordeaux...